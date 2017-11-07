Инцидент в Джалилабаде: полицейский открыл огонь

2017-11-07 17:18 | www.oxu.az | 4

Перед Джалилабадским районным отделением полиции произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, жители района - 27-летний Анар Амиров и 26-летний Илькин Гурбанов недалеко от отделения повздорили с сотрудниками полиции.

Во время спора эти лица оскорбили полицейских и напали на них с ножом. При этом один из сотрудников полиции был вынужден выстрелить в воздух из служебного оружия. После этого А.Амиров и И.Гурбанов были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре ведется расследование.

A.M.

