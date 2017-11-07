Компания семьи экс-премьера Канады Пола Мартина оказалась в новом офшорном досье

2017-11-07 20:37 | www.trend.az | 4

Судоходная компания Canada Steamship Lines, которая ранее принадлежала премьер-министру Канады Полу Мартину (2003-2006 гг.), оказалась фигурантом нового офшорного досье, которое распространил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), передает во вторник ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию CBC, входящую в журналистский консорциум, который получил доступ к 13,4 миллиона документов расположенной на Бермудах юридической фирмы Appleby.

Мартин приобрел компанию в начале 1980-х годов, а в 2003 году был вынужден передать управление своими активами сыновьям, так как оппозиционные партии начали обвинять премьера-либерала в использовании налоговых убежищ. CBC утверждает, что Canada Steamship Lines является одним из самых крупных клиентов фирмы Appleby. Согласно имеющимся в распоряжении корпорации документам, эта фирма использовала "налоговые гавани" на Бермудах и Барбадосе, в частности, когда Мартин занимал посты министра финансов Канады (1993-2002 гг.) и премьер-министра Страны кленового листа.

Представитель Canada Steamship Lines Бриджит Хеберт заявила CBC, что компания "всегда вела свой бизнес в соответствии с самыми высокими этическими стандартами и как частная фирма не делится служебной информацией".

В воскресенье Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, опубликовал выдержки из документов, касающихся финансов политических деятелей и компаний ряда государств. Эти документы, получившие название Paradise Papers, представляют собой уже вторую крупную утечку, которая стала достоянием общественности благодаря действиям организации. В апреле 2016 года она обнародовала выдержки из 11,5 миллиона документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

В новом офшорном досье находятся около 3,3 тысяч канадских компаний, фондов и физических лиц, в том числе и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль".