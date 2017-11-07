Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине

2017-11-07 20:52 | www.trend.az | 5

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил право находиться на территории Украины на законных основаниях. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook, передает во вторник ТАСС.

"Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - написал он.

После отставки с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили на время покинул Украину и был практически сразу лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил лично президент Петр Порошенко.

Не имея возможности вернуться на законных основаниях, Саакашвили в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть попросил политического убежища.

Однако Государственная миграционная служба Украины отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что теперь нет каких-либо обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции скандального политика в Грузию. В ответ Саакашвили обжаловал решение миграционной службы. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря.