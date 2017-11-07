В Киеве арестован член азербайджанской диаспоры

2017-11-07 17:44 | www.oxu.az | 4

В Украине гражданина Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, выходец из Кюрдамирского района Азербайджана Али Аббасов 1993 г.р. в настоящее время содержится в управлении полиции Голосеевского района Киева.

Он обвиняется в ограблении одного из местных бизнесменов.

В отношении нашего соотечественника решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Сообщается, что А.Аббасов – член диаспорской организации молодых азербайджанцев Киева.

Н.О.

