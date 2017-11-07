Disney выставил кинотеатрам беспрецедентные условия перед релизом "Последних джедаев"

2017-11-07 21:00 | www.trend.az | 2

Киностудия Walt Disney, лидер мирового кинорынка в последние годы, выдвинула ряд беспрецедентных требований к американским кинотеатрам, которые хотят показывать у себя фильм "Звездные войны: Последние джедаи", передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Премьера картины в мире состоится 13 декабря.

Кинотеатры будут отдавать Disney 65 процентов от сборов фильма, который эксперты называют главным блокбастером этого года. При этом средняя ставка составляет 55 процентов и 60 процентов - для самых громких кинопремьер. От зарубежных показов киностудии обычно получают около 40 процентов сборов.

Кроме того, владельцам кинотеатров придется показывать "Последних джедаев" на своем самом большом экране в течение как минимум четырех недель и придерживаться крайне строгих правил, касающихся конфиденциальности.

За нарушение условий Disney оставляет за собой право потребовать дополнительные пять процентов от сборов.

"Disney находится в позиции, которую не занимала ни одна киностудия со времен MGM с 1930-х годах", - приводит WSJ слова одного из кинопрокатчиков.

Отмечается, что указанные правила будут действовать в случае, если сборы фильма в США и Канаде превысят $500 млн - однако практически никто из аналитиков не сомневается, что долгожданная картина, в которой Марк Хэмилл вернется к роли Люка Скайуокера, намного превзойдет этот показатель.

Предыдущий фильм саги, "Пробуждение силы", стал самым кассовым фильмом в истории Северной Америки, собрав в домашнем прокате 937 миллионов долларов (и более двух миллиардов долларов в мире).