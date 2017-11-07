Курды обвинили Багдад в «арабизации» провинции Киркук

2017-11-07 17:50 | www.oxu.az | 3

После того как Багдад взял под контроль спорную нефтяную провинцию Киркук и выдавил из нее курдские формирования, началась «арабизация» территории.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила Демократическая партия Курдистана.

По мнению курдского чиновника, ополченцы меняют этническую и религиозную характеристику Киркука с тех пор, как они взяли контроль над городом 16 октября.

Кроме того, по утверждению ДПК, после наступления шиитских ополченцев на севере провинции Найнава, из района боевых действий на курдские территории бежали 1415 христианских и езидских семей.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.

Н.О.