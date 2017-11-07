При обстреле боевиками Дамаска один человек погиб, 16 ранены - СМИ

2017-11-07 21:17 | www.trend.az | 5

Один мирный житель погиб, еще 16 получили ранения во вторник в результате обстрела боевиками сирийской столицы - Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

По его информации, боевики, базирующиеся в регионе Восточная Гута (на подступах к Дамаску), выпустили несколько снарядов по улице 29 Мая, кварталу Шагур и району Эль-Аббассиин.

Ряд СМИ передавал, что обстрел велся по зданиям вблизи российского посольства. Между тем, как сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ, никаких подобных инцидентов поблизости от него отмечено в течение вторника не было. "Обстрелов рядом с посольством не зафиксировано, - указали в дипмиссии. - В настоящее время мы находимся на месте. Обстановка сохраняется спокойной".