На турецко-армянской границе установили камеры

2017-11-07 22:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На границе Турции с Арменией установили камеры наблюдения, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что камеры установлены органом местного самоуправления Карсской области Турции для постоянного контроля пограничной линии.

"Работы по установке и укреплению камер на пограничной линии завершены. Тестирование камер продолжается. Проект по установке камер, стоимостью 2 миллиона 880 тысяч лир на турецко-армянской границе по контролю пограничной линии в Карсе пресечет определенные негативные моменты и обеспечит еще большую безопасность", - говорится в сообщении.