В Тайване жена отбила мужа у пьяного мужчины с тесаком – ВИДЕО

2017-11-07 18:10 | www.oxu.az | 3

В городе Тайчжун на западе Тайваня жена защитила мужа от пьяного полуголого мужчины, размахивающего тесаком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mirror, агрессивный человек – хозяин помещения, которое он сдает "мистеру Чу" и его жене под ресторан. Он пришел в заведение и потребовал 9 тысяч новых тайваньских долларов (около 300 долларов США) на оплату коммунальных услуг.

Мистер Чу якобы ударил хозяина помещения, разозлившись, что тот мешает ему работать. Тогда арендодатель пошел домой, а вскоре вернулся с тесаком. На кадрах видео, снятого из проезжающей мимо машины, видно, как мужчина чудом не убивает тесаком упавшего на дорогу арендатора.

В этот момент появилась жена мистера Чу в фартуке. Женщина бесстрашно оттолкнула агрессивного арендатора с тесаком. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, однако все трое участников конфликта были доставлены в полицию для допроса.

Н.О.