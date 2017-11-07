Число жертв тайфуна во Вьетнаме возросло до 89

2017-11-07 22:29 | www.trend.az | 3

Число погибших из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где проходит неделя саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), достигло 89 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету VnExpress.

Ранее сообщалось о 69 жертвах стихии и 30 пропавших без вести.

Тайфун Дамри обрушился на Вьетнам в минувшие выходные, вызвав наводнения и оползни. Он стал очередным в цепочке мощных штормов, обрушившихся на прибрежные районы Вьетнама в этом году. Под водой в данный момент остаются более 100 тысяч домов. Больше всего пострадала провинция Кханьхоа, столицей которой является популярный курорт Нячанг.

Ранее сообщалось, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами. Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.