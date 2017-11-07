Министр из Уэльса покончил с собой из-за обвинения женщин

2017-11-07 18:30 | www.oxu.az | 5

Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. Он совершил самоубийство, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно они заключаются, неизвестно. Сарджент говорил, что ему самому не раскрыли никаких подробностей.

Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование.

Н.Г.