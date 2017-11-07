Трамп призвал Ким Чен Ына к диалогу

2017-11-07 18:50 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп призвал северокорейские власти сесть за стол переговоров и «заключить сделку», сообщает Oxu.Az со ссылкой на NBC News.

Также американский президент увидел прогресс в разрешении ядерного кризиса вокруг Пхеньяна.

«Я действительно считаю, что есть смысл Северной Корее прийти и сесть за стол переговоров и заключить сделку, которая будет полезной для жителей КНДР и жителей всего мира», - сказал Трамп на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Н.Г.