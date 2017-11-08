В «Евровидении-2018» примут участие 42 страны

2017-11-08 00:34 | www.oxu.az | 4

В конкурсе «Евровидение» в 2018 году примут участие 42 страны.

Как передает Oxu.Az, об этом стало известно из сообщения на официальном сайте мероприятия.

«Евровидение»-2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне.

Во вторник, 7 ноября, организаторы представили слоган и логотипы конкурса. В следующем году «Евровидение» пройдет под лозунгом «Все на борт!». Таким образом авторы слогана хотят подчеркнуть особое месторасположение Португалии, которая через океан связывает Европу с остальным миром.

Азербайджан также входит в список стран-участниц музыкального конкурса.

С.Б.

