Лейла Алиева приняла участие на вечере, посвященном 100-летнему юбилею Тофига Гулиева

2017-11-08 00:48 | www.apa.az | 5

7 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялся юбилейный вечер по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофика Кулиева.

Как сообщили АПА в Фонде Гейдара Алиева, на юбилейном вечере присутствовала вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Фонд Гейдара Алиева подготовил в связи с юбилеем мультимедийный сборник под названием «Сердце, бьющееся в музыке», посвященный творчеству народного артиста Тофика Кулиева. Перед юбилейным вечером в фойе Центра Гейдара Алиева состоялась презентация мультимедийного сборника. Руководитель проекта, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сообщил, что в сборнике широко проанализировано творчество Тофика Кулиева, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанской культуры и искусства, а также уделено место высказываниям и воспоминаниям выдающихся личностей о композиторе. «Уже около двух лет мы готовились отметить 100-летний юбилей Тофика Кулиева, в итоге по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой получился прекрасный проект», - сказал Анар Алакбаров, отметив, что для реализации проекта была создана большая рабочая группа. Руководитель проекта А.Алакбаров выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за оказанную поддержку. На презентации было подчеркнуто, что сборник, подготовленный на основе материалов личных и государственных архивов, состоит из книги-альбома о жизни и творчестве Тофика Кулиева, 4-томника нот песен композитора к художественным фильмам, его произведений для фортепиано, не звучавших до сих пор произведений для симфонического оркестра, флеш-карты, включающей 212 произведений.

Затем в зале Аудиториум Центра Гейдара Алиева началась торжественная церемония. Сначала выступили сын композитора, кинорежиссер и сценарист, народный артист Эльдар Кулиев и дочь, художественный руководитель юбилейного концерта Лала Кулиева. После выступлений был показан короткометражный документальный фильм, повествующий о жизненном пути и творчестве народного артиста Тофика Кулиева.

На концерте были исполнены песни композитора, музыка, написанная им к кинофильмам, джазовые композиции, произведения для симфонического оркестра. На концерте выступили народные артисты Фидан и Хураман Касимовы, Азер Зейналов, Самир Джафаров, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, заслуженные артисты Айгюн Бейляр, Азерин, Тунзаля Агаева, Сархан Сархан, Ильгар Мурадов, Эмиль Афрасияб, Эльчин Азизов, Исфар Сарабский, российская вокалистка Яна Меликаева, таристы – заслуженный артист Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, нагарист Эмин Джабраилов, скрипачи Эльвин Ганиев, Джейла Сеидова, а также Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева, Азербайджанская государственная хоровая капелла, ансамбль «Гая», ритм-группа «Натиг» и группа «Гайтагы».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с сыном композитора, народным артистом Эльдаром Кулиевым и дочерью Лалой Кулиевой. Лейла Алиева сказала, что юбилейный вечер был организован на высоком уровне, произведения, прозвучавшие на вечере, являются яркими образцами творчества Тофика Кулиева, эти произведения любимы всеми. Лейла Алиева отметила, что атмосфера юбилейного вечера пришлась бы по душе как ее дедушке, великому лидеру Гейдару Алиеву, так и самому композитору. Дети Тофика Кулиева высоко оценили поддержку в организации вечера Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, выразили признательность.