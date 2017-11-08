Лейла Алиева на юбилейном вечере Тофика Кулиева – ФОТО

2017-11-08 00:58 | www.oxu.az | 5

В Центре Гейдара Алиева во вторник состоялся юбилейный вечер по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофика Кулиева.

Как передает Oxu.Az, на юбилейном вечере присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О проведении 100-летнего юбилея Тофика Кулиева» от 7 февраля 2017 года.

Перед церемонией народный артист, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде поделились с журналистами мыслями о вкладе Тофика Кулиева в азербайджанскую музыкальную культуру. Было подчеркнуто, что песни Тофика Кулиева звучат каждый день, слушая их, мы словно беседуем с композитором. Его произведения прекрасно звучат в исполнении и таких корифеев, как Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, и нынешних молодых певцов. Пока существует Азербайджан, азербайджанцы, произведения Тофика Кулиева будут жить.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева подготовил в связи с юбилеем мультимедийный сборник под названием «Сердце, бьющееся в музыке», посвященный творчеству народного артиста Тофика Кулиева.

Перед юбилейным вечером в фойе Центра Гейдара Алиева состоялась презентация мультимедийного сборника. Руководитель проекта, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров сообщил, что в сборнике широко проанализировано творчество Тофика Кулиева, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанской культуры и искусства, а также уделено место высказываниям и воспоминаниям выдающихся личностей о композиторе. «Уже около двух лет мы готовились отметить 100-летний юбилей Тофика Кулиева, в итоге по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой получился прекрасный проект», - сказал Анар Алакбаров, отметив, что для реализации проекта была создана большая рабочая группа.

Руководитель проекта А.Алакбаров выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за оказанную поддержку.

На презентации было подчеркнуто, что сборник, подготовленный на основе материалов личных и государственных архивов, состоит из книги-альбома о жизни и творчестве Тофика Кулиева, 4-томника нот песен композитора к художественным фильмам, его произведений для фортепиано, не звучавших до сих пор произведений для симфонического оркестра, флеш-карты, включающей 212 произведений.

Было отмечено, что в рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею композитора, классика азербайджанской эстрадной и джазовой музыки, народного артиста Тофика Кулиева, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии азербайджанской культуры, искусства, занимающего особое место в истории нашей национальной музыки, Фонд Гейдара Алиева провел большую работу. В первую очередь, из всех бакинских архивов и личного архива композитора были собраны все нотные рукописи, подготовлена электронная версия записей на старых бабинных кассетах, которые впервые изданы в виде сборника. В мультимедийный сборник включены написанные в разное время песни, произведения для симфонического оркестра, фортепиано, музыка к кинофильмам, в том числе авторские произведения в исполнении композитора. В сборнике собраны фотоснимки, относящиеся к различным этапам жизни и творчества Тофика Кулиева, высказывания и воспоминания выдающихся личностей, известных мастеров слова о композиторе. Кроме того, в сборник вошли не звучавшие до сих пор произведения Тофика Кулиева для симфонического оркестра и камерно-инструментальные произведения, аудиозапись более 30 песен, не перенесенных до сегодняшнего на ноты. Кроме того, в сборник включены нотные записи песен к кинофильмам. Различные произведения Тофика Кулиева сгруппированы на электронных носителях по 10 темам. Сюда входят песни о Родине, песни о любви, в том числе написанные к кинофильмам, инструментальные произведения, джазовые импровизации, исполнение композитора на рояле и эстрадные миниатюры, танцевальные ритмы и пр.

Этот сборник станет вкладом в изучение богатого наследия Тофика Кулиева, сохранение, пропаганду и передачу будущим поколениям наших национально-культурных ценностей.

Затем в зале Аудиториум Центра Гейдара Алиева началась торжественная церемония. Сначала выступили сын композитора, кинорежиссер и сценарист, народный артист Эльдар Кулиев и дочь, художественный руководитель юбилейного концерта Лала Кулиева.

Эльдар Кулиев выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за организацию мероприятия. Он напомнил слова великого лидера Гейдара Алиева, сказанные им на творческом вечере Тофика Кулиева: «Мы все уйдем, никто не останется. Но пройдут годы, пройдут столетия, а музыка Тофика Кулиева будет жить».

Лала Кулиева выразила признательность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за реализацию проекта. «Проект получился грандиозным благодаря четкой и грамотной работе Фонда Гейдара Алиева»,- сказала Лала Кулиева. Она также выразила признательность руководителю проекта Анару Алакбарову за внимание ко всем этапам – от возникновения идеи до последних репетиций.

После выступлений был показан короткометражный документальный фильм, повествующий о жизненном пути и творчестве народного артиста Тофика Кулиева.

В фильме рассказывается о незаменимой роли Тофика Кулиева в азербайджанской музыке, отмечается, что композитор является автором более 200 прекрасных и запоминающихся песен и музыки к свыше 40 кинофильмам. Его многогранное творчество не ограничивалось только композиторской деятельностью, он также был прекрасным пианистом, дирижером, педагогом, одним из основоположников азербайджанской эстрадной и джазовой музыки. В документальном фильме отведено место высказываниям общенационального лидера Гейдара Алиева, друзей и соратников композитора по искусству, выдающихся музыкантов о Тофике Кулиеве.

На концерте были исполнены песни композитора, музыка, написанная им к кинофильмам, джазовые композиции, произведения для симфонического оркестра. На юбилейном вечере наряду с хорошо известными всем песнями, прозвучали и давно не исполнявшиеся композиции.

На концерте выступили народные артисты Фидан и Хураман Касимовы, Азер Зейналов, Самир Джафаров, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, заслуженные артисты Айгюн Бейляр, Азерин, Тунзаля Агаева, Сархан Сархан, Ильгар Мурадов, Эмиль Афрасияб, Эльчин Азизов, Исфар Сарабский, российская вокалистка Яна Меликаева, таристы – заслуженный артист Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, нагарист Эмин Джабраилов, скрипачи Эльвин Ганиев, Джейла Сеидова, а также Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева, Азербайджанская государственная хоровая капелла, ансамбль «Гая», ритм-группа «Натиг» и группа «Гайтагы».

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с сыном композитора, народным артистом Эльдаром Кулиевым и дочерью Лалой Кулиевой. Лейла Алиева сказала, что юбилейный вечер был организован на высоком уровне, произведения, прозвучавшие на вечере, являются яркими образцами творчества Тофика Кулиева, эти произведения любимы всеми. Лейла Алиева отметила, что атмосфера юбилейного вечера пришлась бы по душе как ее дедушке, великому лидеру Гейдару Алиеву, так и самому композитору. Дети Тофика Кулиева высоко оценили поддержку в организации вечера Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, выразили признательность.

С.Б.

