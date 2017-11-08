Президент утвердил изменения, связанные с деятельностью представительского института

2017-11-08 01:26 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и изменения в статьях Гражданско-процессуального и Административно-процессуального кодексов.

Как сообщает АПА, поправки предусматривают замену представительского института на профессиональный адвокатский институт.

Так, в соответствии с изменениями в законодательство физическим лицам разрешается участвовать в качестве законного представителя лишь на суде близких родственников.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018-го года.