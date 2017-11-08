“Qızıl ayaq” mükafatının sahibi bəlli olub

2017-11-08 01:33 | www.oxu.az | 4

“Portu” klubunun qapıçısı İker Kasilyas yaşı 28-i keçmiş uğurlu karyeraya malik futbolçulara verilən “Qızıl ayaq” mükafatına layiq görülüb.

Oxu.Az-ın xəbərinə görə, Kasilyas “Qızıl ayaq” mükafatına sahib olan ikinci qapıçı oldu. 2016-cı ildə “Yuventus”un qapıçısı Canluicci Buffon bu mükafata layiq görülüb.

Bu il Kasilyasdan əlavə “Qızıl ayaq”a həmçinin Kriştianu Ronaldu, Lionel Messi, Manuel Noyer, Serxio Ramos, Aryen Robben, Tyaqo Silva, Luis Suares, Yaya Ture və Andrey Pirmo namizəd idi.

“Real”ın sabiq futbolçusuna mükafat Monakoda keçirilən tədbir zamanı təqdim edilib.

S.B.

