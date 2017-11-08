Икер Касильяс выиграл награду Golden Foot

2017-11-08 01:36 | www.oxu.az | 5

Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot - 2017, сообщает Oxu.Az.

Данный приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.

36-летний Касильяс стал вторым вратарем, который выиграл Golden Foot. В 2016 году награды был удостоен голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Помимо Касильяса на Golden Foot в этому году претендовали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Арьен Роббен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андрея Пирло.

Награду бывший голкипер «Реала» получил на церемонии, которая состоялась во вторник в Монако.

Касильяс - второй лауреат Golden Foot среди испанцев после полузащитника Барселоны Андрес Иньесты, ставшего обладателем награды в 2014 году.

C.Б.

