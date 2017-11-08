США сделали заявление относительно выдачи виз гражданам Турции

2017-11-08 02:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США на ограниченной основе возобновили выдачу виз гражданам Турции, заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт. Об этом в среду сообщают турецкие СМИ.

"Обе стороны приняли определенные шаги в правильном направлении. Предпринятые действия позитивны, приняты в правильном направлении", - сказала Науэрт.

Она также отметила, что имена желающих получить визу размещаются в приоритетном порядке.

Ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.