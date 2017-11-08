В Средиземном море обнаружили тела пяти мигрантов на лодке

2017-11-08 02:17 | www.trend.az | 5

Тела пяти мигрантов, в том числе одного ребенка, которые погибли при попытке добраться через Средиземное море из Африки в Европу, были обнаружены в понедельник на резиновой лодке близ побережья Ливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Италии.

Согласно информации, совместную операцию, в ходе которой были спасены 106 беженцев, провели катер береговой охраны Ливии и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3. Немецкие спасатели подняли на борт 59 человек, в том числе женщину, у которой погиб ребенок. Ожидается, что спасенные мигранты будут доставлены в порт Поццалло на юге Сицилии.