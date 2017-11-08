В Средиземном море обнаружены тела пяти мигрантов

2017-11-08 02:21 | www.apa.az | 4

Тела пяти мигрантов, в том числе одного ребенка, которые погибли при попытке добраться через Средиземное море из Африки в Европу, были обнаружены в понедельник на резиновой лодке близ побережья Ливии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает береговая охрана Италии.

Согласно информации, совместную операцию, в ходе которой были спасены 106 беженцев, провели катер береговой охраны Ливии и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3. Немецкие спасатели подняли на борт 59 человек, в том числе женщину, у которой погиб ребенок. Ожидается, что спасенные мигранты будут доставлены в порт Поццалло на юге Сицилии.