Саудовская Аравия опровергает убийство принца

2017-11-08 02:36 | www.oxu.az | 3

Власти Саудовской Аравии опровергли сообщение о гибели одного из принцев во время задержания полицией, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

По словам властей, саудовский принц, который, как сообщали местные СМИ, был убит в результате перестрелки при сопротивлении аресту, «жив и здоров».

Местные СМИ ранее объявили, что 44-летний принц Абдул Азиз бин Фахд был застрелен пытавшимися арестовать его полицейскими.

Также сообщается, что принц был «глубоко вовлечен» в дела компании Saudi Oger Ltd, которая когда-то принадлежала семье ливанского премьер-министра Саада Харири, ушедшего в отставку в минувшие выходные.

С.Б.

