Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad

2017-11-08 03:02 | www.oxu.az | 3

Компания Apple запустила сервис Apple Pay Cash, который позволяет производить денежные переводы через iMessage.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TechCrunch.

Переводы через Pay Cash не облагаются комиссией. Функция доступна только в США на девайсах с iOS 11.2 beta 2.

Переводить деньги через iMessage можно напрямую. Также возможно отправить запрос на перевод денег посредством сообщения.

Для пополнения виртуальной карты Pay Cash необходимо воспользоваться Face ID, Touch ID или ввести пароль.

Пока сервис работает в тестовом режиме. Анонсирован Pay Cash был в июне, Apple пообещала, что запустит сервис в сентябре 2017 года, однако функция стала доступна только сейчас. Причины переноса запуска Pay Cash Apple не назвала.

С.Б.

