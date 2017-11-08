Мадуро сыграл в футбол с Марадоной

2017-11-08 03:02 | www.apa.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник принял участие в футбольном мастер-классе для детей в Каракасе вместе с прославленным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по итогам мероприятия Мадуро подарил Марадоне фотографию, на которой футболист запечатлен вместе с экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также майку сборной Венесуэлы по футболу с номером 10.

"Мы все -солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!" , заявил Марадона.