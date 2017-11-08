CМИ: Украина может разорвать дипотношения с Россией

2017-11-08 03:37 | www.apa.az | 3

Депутат Верховной Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией.

Как передает АПА, об этом пишет газета "Коммерсант".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в России будут закрыты.

Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.