СМИ сообщили об отказе Бразилии от присоединения к ОПЕК+

2017-11-08 04:00 | www.trend.az | 4

Бразилия отвергла неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+), регламентирующему ограничения объемов добычи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса, передает РИА Новости.

Как сообщил Феликс, на прошлой неделе ему позвонил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может это сделать", - приводит агентство слова Феликса.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. Завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.