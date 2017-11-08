В Саудовской Аравии у подозреваемых в коррупции изымут активы на $800 млрд.

2017-11-08 04:56 | www.apa.az | 4

Власти Саудовской Аравии намерены изъять у обвиненных в коррупции принцев и министров активы на сумму $800 млрд.

Как передает АПА, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что по подозрению в коррупции были задержаны несколько крупных бизнесменов. Общее число задержанных составило 60 человек.

По сведениям издания, значительная часть активов находится за границей, что осложнит их возвращение и передачу в собственность государства.