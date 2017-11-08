В сенате США назвали дату окончания расследования по вмешательству в выборы

2017-11-08 05:34 | www.apa.az | 4

Председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что доклад о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США может быть готов к февралю.

Как передает АПА, об этом сообщает Bloomberg.

«Можем ли мы опросить всех, кто числится в списке, до конца года? Я думаю, да», — сказал Берр.

Он отметил, что окончание расследование до конца года и подготовка доклада к февралю потребует больших усилий.

«Это непросто, но у нас есть персонал, подготовленный для этого», - добавил сенатор.