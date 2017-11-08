Бразилия отвергла приложение присоединиться к ОПЕК+

2017-11-08 05:53 | www.apa.az | 5

Бразилия ответила отказом на неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к ОПЕК+.

Как передает АПА, об этом Reuters сообщил секретарь по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликс.

Феликс заявил, что получил звонок от министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

«Мы уже объяснили им, что Бразилия не может этого сделать», - отметил секретарь.