Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2017 году

2017-11-08 06:03 | www.trend.az | 4

Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов в 2017 году. За девять месяцев его посетили около 25,7 млн человек. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада аналитической компании Euromonitor International.

Помимо Гонконга, в первую десятку самых посещаемых городов вошли Бангкок (около 23 млн человек), Лондон (19,8 млн человек), а также Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Москва оказалась на 46-й строчке рейтинга - в текущем году российскую столицу посетили 4,6 млн путешественников. Эта цифра, по прогнозам EI, вырастет до 5 млн человек в 2020 году и до 6,7 млн - в 2025 году. Санкт-Петербург занял в рейтинге 70-е место с 2,8 млн посетителей.

Euromonitor International - британская аналитическая компания, проводящая исследования и анализ продуктов и услуг. Рейтинг самых популярных городов составляется ежегодно на протяжении 10 лет на основании данных из 100 стран мира. Аналитики EI учитывают данные о путешественниках, которые провели в том или ином городе более 24 часов, независимо от цели их визита.