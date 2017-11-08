Де Блазио переизбрали на пост мэра Нью-Йорка

2017-11-08 06:48 | www.apa.az | 4

Билл Де Блазио от демократической партии переизбран мэром Нью-Йорка на второй срок до 2022 года.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Де Блазио по итогам голосования получил более 60% голосов.

Победа 56-летнего Де Блазио была ожидаемой. Кандидат от республиканцев 36-летняя Николь Маллиотакис критиковала действующего градоначальника за неэффективную работу, однако значительно уступала ему по ходу кампании. В заслугу Де Блазио ставят попытки увеличить количество доступного и социального жилья в городе, а также удержание преступности в крупнейшем мегаполисе на низком уровне.