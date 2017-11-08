Демократ Билл де Блазио переизбран на посту мэра Нью-Йорка

2017-11-08 07:25 | www.trend.az | 4

Демократ Билл де Блазио был переизбран во вторник на второй срок на посту мэра Нью-Йорка. Такие оценки опубликовало агентство Associated Press на основе опросов избирателей, передает ТАСС.

Де Блазио входит в число наиболее популярных деятелей Демократической партии США. Среди ключевых пунктов его избирательной кампании было продолжение борьбы с преступностью в крупнейшем мегаполисе США, улучшение городской системы образования и расширение программы субсидирования жилья.

Главной соперницей де Блазио была кандидат от Республиканской партии Николь Маллиотакис, представляющая в законодательном собрании штата Нью-Йорк Бруклин и Стейтен-Айленд. Она выступала с жестко консервативных позиций по вопросам иммиграции и в отношении однополых браков.

Действующий мэр считался однозначным фаворитом на выборах. Согласно результатам опроса, проведенного перед голосованием экспертами нью-йоркского Барух-колледжа, 49% жителей мегаполиса готовы были отдать голоса за де Блазио, лишь 16% - за Маллиотакис, остальные - за других кандидатов. Согласно результатам социологического исследования, проведенного в конце октября аналитической службой Университета Куиннипэк, де Блазио поддерживали 61% взрослых нью-йоркцев, Маллиотакис - 17%.

Избирательные участки в Нью-Йорке закрылись в 21:00 по местному времени (05:00 мск). Результаты голосования еще не представили в официальном порядке. Многие СМИ прогнозировали, что явка может быть ниже даже рекордно низкой явки на выборах мэра Нью-Йорка в 2013 году. Тогда в выборах градоначальника крупнейшего мегаполиса США приняли участие лишь около четверти из 4,3 млн его избирателей.