Турция готова к строительству второго полотна на своем участке БТК

2017-11-08 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция готова начать строительство второго железнодорожного полотна в рамках коридора Баку-Тбилиси-Карс на своей территории, сообщили Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

Как отметили в министерстве, главной целью является увеличение объема грузоперевозок с 6,5 до 17, затем до 25 и впоследствии до 50 миллионов тонн в год.

"Нижние строения путей для второго железнодорожного полотна готовы. Мы начнем монтаж верхних строений. Запуск второго полотна позволит достичь целей в увеличении грузопотока", - сказали в министерстве.

Напомним что, что 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Авторы: Руфиз Хафизоглу, Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)