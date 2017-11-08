Увеличена частота рейсов из Ташкента в Астану и Алматы

2017-11-08 08:02 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Узбекистана проинформировал накануне об увеличении частоты рейсов в два главных города Казахстана – Астану и Алматы.

Так, с 4 марта 2018 года НАК «Узбекистон хаво йуллари» будет введена четвертая частота регулярных рейсов Ташкент-Астана-Ташкент, которая будет осуществляться по воскресеньям.

Вылет рейса HY-721 из Ташкента будет осуществляться в 18:10, из Астаны HY-722 - в 22:10.

Гораздо ближе дата введения очередного рейса по направлению Ташкент-Алматы-Ташкент. С 4 декабря НАК вводится уже седьмая частота таких рейсов.

Рейсы будут выполняться по понедельникам. Вылет рейса HY-765 из Ташкента в 15:10, из Алматы - в 17:40.

Время указано местное. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах «Airbus» А-320

(Автор: Диана Алиева)