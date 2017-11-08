Узбекистан планирует увеличить квоты для трудоустройства в Республике Корея

2017-11-08 08:16 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует увеличить квоты для легального трудоустройства своих граждан, выделяемые для страны Республикой Корея.

Эта задача является одной из основных целей визита 6-12 ноября в Республику Корея делегации министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана во главе с министром Актамом Хаитовым.

Отправка специалистов рабочих профессий Узбекистана в Корею по системе разрешения занятости основывается на Меморандуме о взаимопонимании между министерствами труда двух стран.

Официальное сотрудничество в области внешней трудовой миграции позволило трудоустроить с 2007 года почти 27 тысяч граждан Узбекистана на предприятиях Республики Корея, из которых сегодня там работают около 17 тысяч.

В ходе визита также обсуждаются планы по совместному открытию в Узбекистане школ и центров по подготовке граждан республики, изъявляющих желание трудоустроиться и учиться в Республике Корея, а также сотрудничеству в области управления кадрами на государственной службе.

Кроме того, речь идет о выделении квоты для трудоустройства узбекистанцев в других отраслях корейской экономики, разрешении вопроса нелегального пребывания граждан Узбекистана на территории Республики Корея, снижении уровня покидания рабочих мест со стороны граждан Узбекистана без уведомления работодателя, повышении уровня знания корейского языка.

В программу визита вошли встречи в министерстве занятости и труда Республики Корея, министерстве управления персоналом (парафирование Меморандума о сотрудничестве), Центре по поддержке иностранных работников Кванжу, Корейском институте развития, Центре по оказанию поддержки трудовым мигрантам, Службе развития людских ресурсов, а также посещения коммерческих гостевых домов (общежитий для трудовых мигрантов), находящихся в Сеуле и презентации с участием крупных работодателей Сеула.

(Автор: Диана Алиева)