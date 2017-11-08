В инфраструктуру горного туризма в Узбекистане могут привлечь турецкий опыт

2017-11-08 08:21 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Специалисты Турции могут быть привлечены к оснащению горных курортов Узбекистана.

Эта тема обсуждена в рамках визита в Турцию делегации Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма во главе с председателем Азизом Абдухакимовым.

Как сообщили в Госкомтуризма, делегация, в том числе, ознакомилась с горными курортами провинции Бурса, их инфраструктурой, опытом привлечения инвесторов в строительство фуникулеров, объектов зимнего туризма, гостиниц и других объектов в районе гор Улудаг.

Проедены переговоры с губернатором провинции Бурса И.Кучуном, главой местного отделения министерства культуры и туризма Турции А.Дамаром, руководителем регионального отделения Ассоциации «TURSAB» Г.Салихом, предпринимателями и туроператорами.

Также во время ознакомления с объектами гор Улудага состоялась встреча с У.Атасоем, менеджером компании «Teleferik Holding», которая на условиях частно-государственного партнерства построила и эксплуатирует самую протяженную в мире канатную дорогу с кабинами Bursa Teleferik длиной 22 км.

В ходе встречи участники обсудили проектные предложения по строительству горных канатных дорог и фуникулеров в зоне отдыха Чимган и Чарвак.

Стороны договорились о визите 23-27 ноября в Узбекистан руководителей компании «Teleferik Holding» вместе со специалистами австрийской компании «Leitner», которая является ведущим производителем оборудования для канатных дорог и лыжных трасс.

В ходе визита планируется выработать конкретные меры по реализации проектов по строительству фуникулеров в Узбекистане.

(Автор: Диана Алиева)