Для экспортеров Узбекистана определен единый срок дебиторской задолженности

2017-11-08 08:25 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Для экспортеров Узбекистана установлен единый срок – 120 дней, по истечении которого образуется просроченная дебиторская задолженность по экспортным операциям.

Он исчисляется для экспорта услуг (работ) - с даты подписания акта выполненных работ, а товаров - с даты оформления грузовой таможенной декларации.

Новый порядок вводится с 1 декабря 2017 года. Он закреплен в принятом 3 ноября постановлении президента Узбекистана № ПП-3351 «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства».

Документ размещен 7 ноября на официальном портале главы государства.

Исключение составляют товары, вывозимые учредителями-резидентами республики в адрес организаций за рубежом (торговые дома, торговые представительства, дочерние предприятия, фирменные магазины, дилерские сети и консигнационные склады); членами Торгово-промышленной палаты Узбекистана в адрес торгово-инвестиционных домов ТПП.

Предоставляется право субъектам предпринимательства осуществлять экспорт товаров, работ и услуг, за исключением свежей плодоовощной продукции и сырьевых товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

При этом таможенное оформление на экспорт, за исключением указанных сырьевых товаров, а также товаров, экспортируемых на основании инвойса, осуществляется без справки о расчетах в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО).

Определено, что экспорт товаров, работ и услуг может осуществляться в соответствии с условиями настоящего подпункта только при отсутствии у субъекта предпринимательства просроченной дебиторской задолженности по ранее осуществленным экспортным операциям.

При этом за экспортером сохраняется право осуществлять экспорт на условиях предварительной оплаты, открытия аккредитива, а также при наличии гарантии банков покупателя или полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.

Ответственность за образование просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям теперь несут непосредственно субъекты предпринимательства.

Отменяется требование по обязательному представлению импортерами экспортной грузовой таможенной декларации для подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам.

Отменяется требование по выдаче разрешения органами государственной таможенной службы на реэкспорт товаров, находящихся под таможенным режимом «временный ввоз».

Предоставляется субъектам предпринимательства право с 1 декабря осуществлять экспорт товаров (за исключением сырьевых товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, на основании инвойсов, с внесением информации в ЕЭИСВО после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Узбекистана.

При этом в отношении экспорта свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов устанавливаются отдельные требования в соответствии с законодательством.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана поручено в целях совершенствования работы ЕЭИСВО сформировать рабочую группу с возложением на нее задач по упрощению в срок до 1 июля 2018 года порядка ввода экспортерами и импортерами данных в ЕЭИСВО.

(Автор: Диана Алиева)