Депутаты Узбекистана рассмотрели исполнение госбюджета

2017-11-08 08:28 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 7 ноября рассмотрели и одобрили итоги исполнения Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов за девять месяцев текущего года.

Отмечено, что за отчетный период сформированы дополнительные источники доходов местных бюджетов в размере 503,8 млрд сумов, или в 3,9 раза больше, чем за девять месяцев 2016 года.

В отчетном периоде сохранилась социальная направленность расходов Государственного бюджета. На финансирование социальной сферы выделено 54,8 процента от общего объема расходов.

Для финансирования расходов на содержание и развитие учреждений народного образования из Государственного бюджета выделено более 11,5 трлн сумов, или 59,5 процента от общих расходов на социальную сферу.

На здравоохранение из Государственного бюджета выделено 5,2 трлн сумов, что составило 26,9 процента от общих расходов на социальную сферу. В аналогичном периоде 2016 года расходы на здравоохранение составляли 4,2 трлн сумов, или 24 процента от расходов социальной сферы.

Для обеспечения населения лекарственными средствами им млрд сумов, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства, потраченные на медикаменты в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской и Самаркандской области, увеличились в 1,5 раза, а в Сырдарьинской области – в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В целях поддержки престарелых и инвалидов для санаториев и домов-интернатов, домов-интернатов для малолетних инвалидов, отделений оказания социальной помощи в домашних условиях, а также реабилитационных центров для инвалидов из Государственного бюджета выделено 125,7 млрд сумов.

В отчетном периоде доходная часть местных бюджетов выполнена более чем на 103 процента к прогнозным показателям, осуществлены масштабные мероприятия по повышению независимости органов местной власти, углублению процесса снижения зависимости бюджетирования от центра.

Вместе с тем депутатами подвергнута критике недостаточность полной мобилизации имеющихся возможностей и потенциальных ресурсов по расширению источников пополнения местных бюджетов, в частности, в 17 районах и городах республики не выполнены прогнозные показатели доходной части местных бюджетов.

(Автор: Диана Алиева)