Мадуро сыграл в футбол с Марадоной на военной базе в Венесуэле

2017-11-08 08:37 | www.trend.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник принял участие в товарищеском футбольном матче вместе с футболистом Диего Марадоной. Об этом, как передает ТАСС, сообщило Венесуэльское агентство новостей. Игра прошла на поле военной базы в Фуэрте-Тиуна недалеко от столицы страны Каракаса.

Мадуро вручил чемпиону мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу фотографию, на которой тот запечатлен вместе с экс-президентом Боливарианской Республики Уго Чавесом (1954-2013). Еще одним подарком стала футболка национальной сборной Венесуэлы под номером 10.

В начале августа аргентинец выразил поддержку венесуэльскому лидеру. Он также сообщил, что готов надеть "солдатскую форму ради Венесуэлы, чтобы бороться против империализма".

С апреля в Боливарианской Республике несколько месяцев шли организованные оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.