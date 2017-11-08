Украина может разорвать дипотношения с Россией

2017-11-08 08:48 | www.oxu.az | 5
Депутат Верховной Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией.
Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета "Коммерсант".
Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в России будут закрыты.
Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.
A.C.