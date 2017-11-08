Korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

2017-11-08 08:46 | www.trend.az | 1

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesinde şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı-Hocalar karayolunun 22'nci kilometresindeki Emirhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan traktöre bağlı şeker pancarı yüklü 3 römorktan arkadakine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 22 yaşındaki İlyas Göl ile 44 yaşındaki Uğur Yiğit Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

TRAKTÖRLE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müjdat Selvi ile Ahmet Kayayı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine götürdü. Ahmet Kaya buradan Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.Yaşamını yitiren Uğur Yiğit Doğan ve İlyas Gölün cansız bedenleri ise savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza sonrası traktörüyle kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların kalorifer tesisatçısı olduğu ve çalıştıkları Sandıklı’ya bağlı Yavaşlar Köyünden memleketleri Isparta'ya dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaynak: DHA