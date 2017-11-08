УЕФА написал о «Карабахе»

2017-11-08 09:08 | www.oxu.az | 5

В преддверии матча 5-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и английским «Челси» в Баку УЕФА отметил шансы команд на дальнейший успех, а также привел статистику их противостояния, передает Oxu.Az.

Победа в Баку выведет «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но «Карабах» уже доказал, что не готов разбрасываться очками на своем поле. «Карабаху» уже знакома радость очков, набранных в основной стадии ЛЧ, и «скакуны» постараются развить успех в своей последней домашней встрече в группе С.

• В первом туре команды встретились на «Стэмфорд Бридж», где хозяева послали в ворота азербайджанцев шесть безответных мячей. Несмотря на печальный старт на групповой стадии, «Карабах» взял по очку в двух матчах с «Атлетико» и в крайнем случае может претендовать на путевку в Лигу Европы.

• «Карабах» отстает от идущего третьим «Атлетико» на одно очко, и чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов, хозяевам надо побеждать. При своем поражении и победе «Атлетико» команда Гурбана Гурбанова точно останется четвертой.

• В активе «Челси» семь очков, то есть на одно меньше, чем у обыгравшей его в предыдущем туре «Ромы». Победа в Баку выведет лондонцев в 1/8 финала, а если «Атлетико» потеряет очки, то для этого хватит и ничьей.

История противостояния

«Карабах»

• Это второй домашний матч «Карабаха» против английского клуба и четвертый в общей сложности. На групповой стадии Лиги Европы азербайджанская команда 25 ноября 2015 года минимально уступила в Баку «Тоттенхэму», а на выезде проиграла – 1:3.

• В своем дебютном домашнем поединке групповой стадии «Карабах» уступил «Роме» (1:2), а затем сыграл по нулям с «Атлетико».

• Представитель Азербайджана впервые добрался до группового этапа Лиги чемпионов.В квалификации поочередно были биты «Самтредия» (5:0 дома, 1:0 в гостях) и «Шериф» (0:0 дома, 2:1 в гостях). Наконец, в раунде плей-офф «Карабах» по правилу выездного гола одолел «Копенгаген». Дома азербайджанцы выиграли со счетом 1:0, а в Дании уступили – 1:2.

• «Карабах» в четвертый раз играет в Лиге чемпионов. В предыдущих трех случаях команда завершала борьбу после третьего отборочного раунда. В прошлом сезоне азербайджанцы по правилу выездного гола проиграли чешской «Виктории» после победы над «Дюделанжем» во втором отборочном раунде с общим счетом 3:1.

После вылета из Лиги чемпионов в сезоне 2016/17 «Карабах» в третий раз подряд попал в групповой этап Лиги Европы. В плей-офф этого турнира он не выходил ни разу.

«Карабах» пробился в Лигу чемпионов после четвертой кряду и пятой в общей сложности победы в чемпионате Азербайджана.

«Челси»

До матча первого тура между этими командами чемпионы Англии никогда не встречались с клубами из Азербайджана.

В двух предыдущих выездных матчах групповой стадии «Челси» добыл победу над «Атлетико» (2:1), а затем был бит «Ромой» со счетом 0:3, уступив римлянам первое место в группе.

В последних десяти гостевых встречах лондонцы добились четырех побед, при трех ничьих и трех поражениях.

В прошлой кампании шестикратный чемпион Англии «Челси» в еврокубках не играл - впервые с сезона 1996/97. При этом с 2003 по 2015 год лондонцы были неизменно представлены на групповом этапе Лиги чемпионов.

В 2012 году «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а в сезоне 2015/16 добрался до 1/8 финала, где во второй раз кряду уступил «Пари Сен-Жермен».

В своих трех последних розыгрышах Лиги чемпионов синие побеждали в группе, а в сумме выходили дальше с первого места 11 раз. Барьер группового этапа не покорился «Челси» только однажды - в сезоне 2012/13, но лондонцы продолжили борьбу в Лиге Европы и выиграли этот турнир.

Связи между командами

• Антон Каниболоцкий и Виллиан в сезоне 2012/13 вместе выступали за донецкий «Шахтер».

• Мичел вышел на замену у «Бирмингем Сити» 27 января 2010 года в гостевом матче премьер-лиги с «Челси». Его команда уступила тогда со счетом 0:3.

• Сборная Италии под руководством нынешнего наставника «Челси» Антонио Конте дважды обыграла Азербайджан в квалификации ЕВРО-2016: 2:1 дома и 3:1 на выезде. Победа в Азербайджане принесла «скуадре адзурре» путевку в финальную стадию.

• В первом матче в Палермо за гостей играли Гара Гараев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов и Рахид Амиргулиев. На скамейке запасных остались Эльвин Юнусзаде и Агабала Рамазанов. В Баку Гусейнов был удален с поля. Также в стартовый состав хозяев попали Гараев, Садыхов, Амиргулиев, Максим Медведев, Ариф Дашдамиров и Афран Исмайлов.

А.С.

