Могерини встретится с президентом Узбекистана

2017-11-08 09:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ -Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Фредерика Могерини в четверг прибудет в Узбекистан, планируется ее встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистан.

"Девятого ноября в Узбекистан с визитом прибывает делегация Европейского союза во главе с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини", — говорится в сообщении.

В состав делегации входят комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные лица.

"Планируется, что высокопоставленные представители Евросоюза будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", — говорится в сообщении.

В программе пребывания делегации ЕС также участие в Самарканде в межрегиональной министерской встрече "Европейский союз — Центральная Азия" и международной конференции "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" 10-11 ноября.

(Автор: Нигяр Гулиева )