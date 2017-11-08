В арабских странах вырос спрос на агдамский лук

2017-11-08 09:14 | www.oxu.az | 3

Выращиваемый в Агдамском районе Азербайджана лук отправляется на экспорт.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил предприниматель из Агдамского района Надир Гаджиев.

По его словам, он уже несколько лет занимается выращиванием лука.

«В течение года мы сажаем 20-25 гектаров лука. С каждого гектара мы получает 40-60 тонн продукции. Несмотря на то, что продукция рассчитана в основном на внутренний рынок, некоторые предприниматели отдают предпочтение и зарубежным рынкам.

Например, есть специальные экспортеры, которые ежегодно покупают у местных предпринимателей продукцию и вывозят ее за границу. В основном продукция экспортируется в Россию, Грузию и арабские страны. Больше всего лука вывозится именно в арабские страны», - сказал Гаджиев.

Предприниматель отметил, что при выращивании лука преимущественно используется труд жителей района.

«Однако порой привлекается рабочая сила и из других районов. Это, как правило, происходит во время сбора урожая. Однако при выращивании и уходе за луком используется труд местных бригад. Больше всего в выращивании задействованы вынужденные переселенцы с оккупированной территории Агдама», - сказал предприниматель.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти Агдамского района, в течение года в районе собирается 45-50 тысяч тонн лука.

С.Б.

