Турция и Иран готовят совместную военную операцию на севере Ирака

2017-11-08 09:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран договорились о проведении совместной военной операции против террористической организации РПК на севере Ирака, сообщают в среду турецкие СМИ.

Соглашение о совместных военных действиях Анкары и Тегерана достигнуто на днях, однако о дате начала этой операции не сообщается.

Отметим, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция, Иран и Ирак прилагают совместные усилия для обеспечения стабильности в регионе.

По словам премьера, для этих стран приоритетом являются стабильность и борьба с терроризмом.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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