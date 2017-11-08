Определен статус службы пробации

2017-11-08 09:30 | www.oxu.az | 4

Служба пробации при министерстве юстиции Азербайджана будет обладать полномочиями главного управления в министерстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики №446 от 19 августа 2006 года «О развитии органов юстиции».

Кабинету министров поручено увеличить предел общей численности работников министерства юстиции до 65 штатных единиц с целью формирования кадрового корпуса службы пробации при министерстве юстиции в Кабинете министров и принять необходимые мероприятия для обеспечения деятельности службы пробации при министерстве юстиции.

С.Б.

