КНДР сможет нанести ракетный удар по США через 2-3 года

2017-11-08 09:31 | www.trend.az | 3

Пхеньян сможет нанести удар по США ракетами большой дальности не раньше, чем через 2-3 года. Такое мнение выразил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает ТАСС.

Как отмечается в материале, он заявил, что, "если мы не сможем найти политическое решение", власти КНДР "неизбежно" в течение указанного периода времени получат в свое распоряжение межконтинентальные баллистические ракеты. "Нам нужно остановить эти программы сейчас, а санкции будут работать только в течение 4-5 лет", - приводит агентство слова Ульянова на английском языке.

Ульянов также указал, что Россия "никогда не признает" КНДР ядерным государством, в связи с чем позиции Москвы и Вашингтона "близки". Как говорится в публикации, Ульянов сообщил, что Пхеньян не ответил ни положительно, ни отрицательно на предложение Москвы и Пекина об одновременной приостановке военных учений США и Южной Кореи и ракетных пусков КНДР.

Bloomberg сообщает, что Ульянов также раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за то, что она подвергает риску сделку с Ираном по атому. "Мы не хотим обсуждать то, какова вероятность краха сделки, потому что фактически это будет катастрофа", - приводит слова Ульянова агентство. Он отметил, что ракетная программа Ирана не будет представлять угрозу для США в "обозримом будущем". Ульянов также констатировал, что Россия признает право Ирана на развитие этой программы.

Говоря о создании новых ракет Тегераном, Ульянов сказал: "Мы не рады тому, что новейшее оружие разрабатывают рядом с нашими границами". "Но мы не можем сказать "не смейте" Ирану", - добавил он.