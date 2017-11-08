Дональд Трамп: Я хочу мира через силу – ВИДЕО

2017-11-08 09:37 | www.oxu.az | 4

"В современном мире те, кто хотят мира, должны быть сильными. И США хотят построить мир с помощью силы".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в парламенте Южной Кореи, передает CBS.

"США под моим руководством перестраивают свои вооруженные силы и тратят сотни миллиардов долларов на новейшую и лучшую военную технику во всем мире, какая только производится на настоящий момент", - сказал Трамп.

По его словам, режим в КНДР напрасно интерпретировал прежнюю сдержанность США как слабость.

"Это будет фатальным просчетом. Это совершенно другая администрация в сравнении с тем, какими были США в прошлом", - заверил Трамп.

"Не надо недооценивать нас. Не надо испытывать нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и нашу свободу", - обратился он к властям КНДР.

По словам американского президента, "мир больше не может быть терпеливым по отношению к режиму-изгою, который угрожает ядерным оружием".

"Я хочу мира через силу", - резюмировал Трамп.

Н.О.