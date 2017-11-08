Нетаньяху и Налбандян обсудили нагорно-карабахское урегулирование

2017-11-08 09:40 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудили нагорно-карабахское урегулирование.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи глава МИД Армении рассказал об усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетил Тель-Авив.

Н.О.