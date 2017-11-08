Нефть подешевела

2017-11-08 09:47 | www.trend.az | 4

Цены на нефть опускаются в среду после первого за четыре сессии снижения накануне, передает агентство Интерфакс.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 снизилась на $0,17 (0,27%) - до $63,52 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,58 (0,9%) - до $63,69 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,24 (0,42%) - до $56,96 за баррель. Накануне стоимость фьючерса снизилась на $0,15 (0,26%) - до $57,2 за баррель.

В минувший понедельник цены на нефть достигли максимумов с июня 2015 года на новостях из Саудовской Аравии, где по обвинению в коррупции были арестованы несколько членов королевской семьи, в том числе известный инвестор принц аль-Валид ибн Талал, пишет MarketWatch.

Однако во вторник рынок скорректировался вниз в ожидании сигналов о том, каким образом ситуация в Саудовской Аравии скажется на нефтяном рынке.

Снижению цен на нефть в среду способствовали данные Американского института нефти (API), указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США.

По данным API, запасы сократились за прошлую неделю на 1,56 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное падение запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей.